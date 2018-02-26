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Новости Нижнего Тагила

Олимпийская чемпионка Зуева проводит в Нижнем Тагиле сборы для юных гимнасток (ФОТО)

26 февраля 2018, 18:20Добавить новость
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Абсолютная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Наталья Зуева проводит первые спортивные сборы для юных жительниц Нижнего Тагила.

тренировках во Дворце спорта с 26 февраля по 4 марта принимают участие несколько десятков девочек, начинающих спортивную карьеру. На сборах олимпийская чемпионка уделяет внимание каждой участнице.

Самым младшим гимнасткам, пришедшим сюда, всего 4 года. До 4 марта Наталья Зуева даст им напутствие по первым шагам в мире спорта, расскажет о секретах мастерства.

На этих сборах будут очень интенсивные тренировки. Всего в них участвуют четыре группы, у каждой – свое расписание. В конце сборов будут поведены итоги в формате мини-соревнований. В каждой группе будут три первых места. Задача участников – стараться и побеждать, -- рассказала участникам организатор сборов Татьяна.

 

В последний день сборов состоится праздничный концерт с участием олимпийской чемпионки.

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© Лев Истомин, TagilCity.ru
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