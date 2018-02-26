Олимпийская чемпионка Зуева проводит в Нижнем Тагиле сборы для юных гимнасток (ФОТО)

Самым младшим гимнасткам, пришедшим сюда, всего 4 года. До 4 марта Наталья Зуева даст им напутствие по первым шагам в мире спорта, расскажет о секретах мастерства.

На этих сборах будут очень интенсивные тренировки. Всего в них участвуют четыре группы, у каждой – свое расписание. В конце сборов будут поведены итоги в формате мини-соревнований. В каждой группе будут три первых места. Задача участников – стараться и побеждать рассказала участникам организатор сборов Татьяна.