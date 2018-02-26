Прогулки по следам животных на снегу начались в свердловском заповеднике (ФОТО)
26 февраля, 12:30Общество
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В природном парке «Денежкин Камень» решили посчитать, какие звери и в каком количестве населяют территорию заповедника.
Подобные учеты традиционно проводятся в начале и конце зимы. Всего в заповеднике есть 7 маршрутов для учета, общей протяженностью 170 км. Самый длинный из них составляет 17 км, a самый короткий — 7 км. Проходя такими маршрутами, сотрудники заповедника останавливаются для ночевки в специальных избушках, расположенных на кордонах парка.
Во время прошлогоднего учета в заповеднике чаще всего находили следы зайцев, белок и росомах, a в этом году — следы лосей, ласок и куниц. Не так часто, но все же встречаются следы колонка, лисицы, рыси и волки, пишет «АиФ Урал».
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