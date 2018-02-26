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Новости Нижнего Тагила

Прогулки по следам животных на снегу начались в свердловском заповеднике (ФОТО)

26 февраля 2018, 12:30Добавить новость
Свердловская область,Денежкин камень,заповедник,парк,маршрут,животные,заяц,белка,росомаха,лось,ласка,куница,волк,лиса,колонок,Рысь

В природном парке «Денежкин Камень» решили посчитать, какие звери и в каком количестве населяют территорию заповедника.

Подобные учеты традиционно проводятся в начале и конце зимы. Всего в заповеднике есть 7 маршрутов для учета, общей протяженностью 170 км. Самый длинный из них составляет 17 км, a самый короткий — 7 км. Проходя такими маршрутами, сотрудники заповедника останавливаются для ночевки в специальных избушках, расположенных на кордонах парка.

Во время прошлогоднего учета в заповеднике чаще всего находили следы зайцев, белок и росомах, a в этом году — следы лосей, ласок и куниц. Не так часто, но все же встречаются следы колонка, лисицы, рыси и волки, пишет «АиФ Урал».

Свердловская область,Денежкин камень,заповедник,парк,маршрут,животные,заяц,белка,росомаха,лось,ласка,куница,волк,лиса,колонок,РысьСвердловская область,Денежкин камень,заповедник,парк,маршрут,животные,заяц,белка,росомаха,лось,ласка,куница,волк,лиса,колонок,Рысь
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