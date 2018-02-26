«Шумовые полосы» на дороге под Нижним Тагилом сделаны с нарушением стандартов (ФОТО)

Проверка «шумовых полос», выпиленных на участке дорожного полотна на Свердловском шоссе, показала, что они не соответствуют общепринятым стандартам. Углубления в асфальте были сделаны дорожными рабочими на отрезке шоссе возле коллективного сада «Капасиха».

На Свердловском шоссе, неподалеку от коллективного сада «Капасиха» дорожные службы удалили часть асфальта в дорожном полотне. Со слов рабочих, эти сооружения делаются по требованию ГИБДД и представляют собой «шумовые полосы». Поездки по этой части дороги должны заставить водителя уменьшить скорость движения. Это актуально при установке возле мест большого скопления людей.





При визуальном осмотре видно, что рельеф на дороге создан за счет выпиленных участков асфальта, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.



При проверке общественниками искусственных неровностей оказалось, что участки дорожного полотна выпилены с нарушением стандартов.

Изучив ГОСТ 33025-2014 "Шумовые полосы" мы пришли к выводу, что выпилы на ул. Свердловское шоссе не соответствуют ни одному параметру ГОСТа, а это значит, что дорожная служба просто испортила муниципальную собственность, -- сообщили общественники.



Активисты Нижнего Тагила направили обращение в правительство Свердловской области по поводу новых «шумовых полос» возле садов «Капасиха».





Прошу обязать «Управление автомобильных дорог Свердловской области» (они являются балансодержателем этой магистрали) выполнить ремонт указанных выпилов на ул. Свердловское шоссе, возле коллективных садов «Капасиха» в срок до 3 марта 2018 года, -- поделился текстом обращения общественник.

Автолюбители отмечают, что в весенне-летний период в этих углублениях может скапливаться вода.





Вчера на 60 км/ч проехал по ним, вроде не критично. Но все равно большая часть по обочине объезжает. А летом лужи будут в них, -- поделился мнением житель Нижнего Тагила.

У нас и так почти нет нормальных дорог, а они еще и специально их портят, -- пожаловалась тагильчанка.

Фото: ОД «Тагил без ям», 24 февраля, 2018 г

Напомним, в начале декабря 2017 года близ садов «Капасиха» водитель автомобиля «Рено логан» сбил 2-х человек, пострадавшая женщина скончалась на месте.