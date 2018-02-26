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«Шумовые полосы» на дороге под Нижним Тагилом сделаны с нарушением стандартов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Шумовые полосы» на дороге под Нижним Тагилом сделаны с нарушением стандартов (ФОТО)

26 февраля, 18:15ОбществоИрина Анисимова
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