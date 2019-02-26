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База отдыха под Екатеринбургом «Баден-Баден» выставлена на продажу за 229 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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База отдыха под Екатеринбургом «Баден-Баден» выставлена на продажу за 229 млн рублей

Сегодня, 08:00ОбществоФото: уральский-источник.рф
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