Известный тагильский невропатолог Иван Бедарев скончался на 72 году жизни

Иван Александрович родился в 1947 году в Алтайском крае. Закончил медицинское училище, работал фельдшером в районных больницах. После окончания Алтайского государственного медицинского института приехал в Нижний Тагил, где 35 лет проработал врачом-невропатологом в ГБУЗ СО ГБ №1. Из них 10 лет Бедарев занимал должность заведующего неврологическим отделением.

Коллеги вспоминают его, как трудолюбивого и профессионального врача:

Иван Александрович был врачом высшей категории, отличался исключительным трудолюбием, был профессионалом своего дела, работая с пациентами, заслужил огромное уважение и любовь людей. Коллектив больницы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Слова благодарности высказывают также пациенты Ивана Бедарева.

Иван Александрович!Спасибо, что были в моей жизни. Спасибо за все, что успели для меня сделать! Спасибо за добро, заботу и помощь,пишет на своей странице в соцсети одна из пациенток Бедарева.