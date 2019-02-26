Кампания по подготовке детских лагерей к летнему сезону стартовала в Нижнем Тагиле

В настоящее время 49 из 64 лагерей дневного пребывания подали заявки на проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз. График проведения проверок составлен. В загородных лагерях экспертизы будут выполнены к концу апреля.

В 2019 году летний отдых будет организован для 34 401 юного тагильчанина. В 2018 году число детей было меньше на 4 239. В загородных учреждениях отдыха проведут каникулы 6 670 школьников, в санаториях – 360, в лагерях дневного пребывания – 11 350.