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Коммунисты высказались против добычи урана в Курганской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Landscape horizon mountain sky technology hill 590730 pxhere.com

Коммунисты высказались против добычи урана в Курганской области

Сегодня, 10:07ОбществоФото: pxhere.com
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