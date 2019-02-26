Коммунисты высказались против добычи урана в Курганской области
Участники движения «Антиуран», выступающие против добычи урана в Зауралье, организовали в регионе митинг. Вновь поднять эту тему, обсуждение которой переместилось на периферию, решил курганский депутат Яков Сидоров, которого СМИ считают будущим кандидатом в губернаторы области от фракции КПРФ.
Как пишет kursdela.biz, Сидоров высказался против скважин, пробуренных в Звериноголовском районе. Интересно, что в годы советской власти инициатором бурения выступила именно коммунистическая партия. В то время, после проведения опытно-промышленной добычи, работы заморозили по причине нехватки денег. В 1990-х инфраструктуру скважин растащили для бытовых нужд и сдали на металлолом.
В марте 2018 года в районе состоялись общественные слушания. Перезапуск проекта был одобрен большей частью жителей региона. Международное агентство по атомной энергии заявило, что «Далуровская» система отработки месторождений является самой чистой и безопасной. Закачка соляной кислоты, вызывающая у экологов множество вопросов, в реальности намного экологичнее, чем обычная шахтная добыча. Разработка урановых месторождений через метод скважинного подземного выщелачивания не оказывает влияния на нарушения почвы, отвалы забалансовых руд и пустых пород.
Ожидают, что первый уран на данном месторождении добудут в следующем году. На протяжении пяти лет участок будет работать в качестве промышленно-экспериментального, что позволит провести нужные исследования.
Отмечается, что благодаря разработке месторождения в Курганской области создадут 350 новых рабочих мест, где люди смогут зарабатывать как минимум 40 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, Яков Сидоров приступил к борьбе со скважинами, и, как следствие, с повышением уровня жизни и привлечением инвестиций в регион, выдвинув на первое место борьбу за власть. Такого взгляда на ситуацию придерживаются политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов, о чем говорится в докладе «Экозащита и эконападение: политические экологи в России и мире».
По их мнению, сейчас наблюдается избыточная политическая окраска большей части экологических протестов. Псевдо экоактивисты в Кургане раскачивают общественно-политическую ситуацию в регионе, убеждены эксперты. Коммунисты используют экологический шантаж, который может остановить экономическое развитие области, а Сидоров жертвует благополучием жителей села ради нескольких процентов на выборах.