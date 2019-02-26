Коммунисты высказались против добычи урана в Курганской области

Как пишет kursdela.biz, Сидоров высказался против скважин, пробуренных в Звериноголовском районе. Интересно, что в годы советской власти инициатором бурения выступила именно коммунистическая партия. В то время, после проведения опытно-промышленной добычи, работы заморозили по причине нехватки денег. В 1990-х инфраструктуру скважин растащили для бытовых нужд и сдали на металлолом.

В марте 2018 года в районе состоялись общественные слушания. Перезапуск проекта был одобрен большей частью жителей региона. Международное агентство по атомной энергии заявило, что «Далуровская» система отработки месторождений является самой чистой и безопасной. Закачка соляной кислоты, вызывающая у экологов множество вопросов, в реальности намного экологичнее, чем обычная шахтная добыча. Разработка урановых месторождений через метод скважинного подземного выщелачивания не оказывает влияния на нарушения почвы, отвалы забалансовых руд и пустых пород.

Ожидают, что первый уран на данном месторождении добудут в следующем году. На протяжении пяти лет участок будет работать в качестве промышленно-экспериментального, что позволит провести нужные исследования.

Отмечается, что благодаря разработке месторождения в Курганской области создадут 350 новых рабочих мест, где люди смогут зарабатывать как минимум 40 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, Яков Сидоров приступил к борьбе со скважинами, и, как следствие, с повышением уровня жизни и привлечением инвестиций в регион, выдвинув на первое место борьбу за власть. Такого взгляда на ситуацию придерживаются политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов, о чем говорится в докладе «Экозащита и эконападение: политические экологи в России и мире».