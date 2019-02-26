«Мерседес» был арестован у екатеринбуржца за долг в 400 тысяч рублей

35-летний житель Екатеринбурга задолжал 414 тысяч рублей другому физлицу. Приставы запретили должнику выезжать за границу и регистрировать машину, которая ему принадлежала, однако мужчина не погасил долг.

Тогда суд вынес решение о взыскании задолженности путем ареста и продажи имущества, которое было оставлено под залог. Таким образом, Mercedes-Benz, принадлежавший должнику, был помещен на спецстоянку.