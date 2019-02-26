«Мерседес» был арестован у екатеринбуржца за долг в 400 тысяч рублей
Сегодня, 06:00ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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У екатеринбуржца приставы арестовали Mercedes-Benz за долг в 414 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
35-летний житель Екатеринбурга задолжал 414 тысяч рублей другому физлицу. Приставы запретили должнику выезжать за границу и регистрировать машину, которая ему принадлежала, однако мужчина не погасил долг.
Тогда суд вынес решение о взыскании задолженности путем ареста и продажи имущества, которое было оставлено под залог. Таким образом, Mercedes-Benz, принадлежавший должнику, был помещен на спецстоянку.
Если в дальнейшем житель уральской столицы не выплатит долг, машина будет продана на торгах, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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