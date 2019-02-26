Новый глава Россельхознадзора назначен в Свердловской области
Сегодня, 07:00ОбществоФото: mcxso.midural.ru
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В управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области произошли кадровые изменения. Пост руководителя регионального Россельхознадзора занял Владимир Гребнёв.
Ранее Владимир Георгиевич занимал должность заместителя министра агропромышленного комплекса и продовольствия по Свердловской области. Указ о назначении Гребнёва подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Кандидатура Владимира Гребнёва прошла все проверки, в том числе со стороны федеральных государственных и силовых органов,прокомментировали назначение в департаменте информационной политики Свердловской области.
После вступления в должность, новый руководитель Россельхознадзора займётся курированием контроля в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, а также земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения, сообщает URA.ru.
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