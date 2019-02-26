Новый глава Россельхознадзора назначен в Свердловской области

Ранее Владимир Георгиевич занимал должность заместителя министра агропромышленного комплекса и продовольствия по Свердловской области. Указ о назначении Гребнёва подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Кандидатура Владимира Гребнёва прошла все проверки, в том числе со стороны федеральных государственных и силовых органов,прокомментировали назначение в департаменте информационной политики Свердловской области.