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Новый глава Россельхознадзора назначен в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый глава Россельхознадзора назначен в Свердловской области

Сегодня, 07:00ОбществоФото: mcxso.midural.ru
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