Ольга Глацких может стать замдиректора екатеринбургского ДИВС «Уралочка»

Источник в правительстве Свердловской области сообщил, что Ольге Глацких будет предложен пост заместителя директора ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. Таким образом, чиновники выполнили просьбу Евгения Владимировича Куйвашева.

Он просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место. Номенклатурой не разбрасываются, поэтому временная позиция — замдиректора ДИВСа, но с перспективой на руководителя,сообщил осведомлённый областной чиновник.

Дворец игровых видов спорта подчиняется областному министерству физкультуры и спорта. Другой источник в правительстве Свердловской области предполагает, что назначение Глацких преследует целью ослабление министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта, планы, об увольнении которого вынашиваются с 2017 года.