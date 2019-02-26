Ольга Глацких может стать замдиректора екатеринбургского ДИВС «Уралочка»
Для бывшего директора департамента молодёжной политики Ольга Глацких подыскали место во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Источник в правительстве региона сообщил журналистам, что назначение предоставлено по просьбе губернатора Куйвашева.
Источник в правительстве Свердловской области сообщил, что Ольге Глацких будет предложен пост заместителя директора ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. Таким образом, чиновники выполнили просьбу Евгения Владимировича Куйвашева.
Он просил не бросать даму и найти ей хоть какое-то место. Номенклатурой не разбрасываются, поэтому временная позиция — замдиректора ДИВСа, но с перспективой на руководителя,сообщил осведомлённый областной чиновник.
Дворец игровых видов спорта подчиняется областному министерству физкультуры и спорта. Другой источник в правительстве Свердловской области предполагает, что назначение Глацких преследует целью ослабление министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта, планы, об увольнении которого вынашиваются с 2017 года.
Леонид Аронович от комментариев отказался. 63-летний директор ДИВСа Геннадий Севастьянов сказал, что о подобных кадровых перестановках слышит впервые. Контракт с ним заканчивается в августе 2019 года, сообщает URA.ru.