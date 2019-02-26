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Педагог ГДДЮТ в Нижнем Тагиле вышла в финал Всероссийского конкурса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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School 2276269 340

Педагог ГДДЮТ в Нижнем Тагиле вышла в финал Всероссийского конкурса

Сегодня, 16:26ОбществоФото: pixabay.com
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