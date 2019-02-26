Педагог ГДДЮТ в Нижнем Тагиле вышла в финал Всероссийского конкурса

На участие в заочном туре поступило 570 заявок со всей России. Педагог из Нижнего Тагила Мария Кузина вошла в число 17 финалистов конкурса. Теперь ей предстоит представить презентацию опыта работы «У меня это хорошо получается» и провести учебное занятие по предмету, также конкурсантку ждет публичное выступление на актуальную тему.