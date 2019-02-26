Повестка в военкомат пришла подростку-инвалиду из Екатеринбурга

В письме сказано, что ему следует явиться 24 февраля к 08:15 в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга для первоначальной постановки на воинский учет.

Мама мальчика рассказала, что ее сын не ходит и не говорит, так как с рождения ему поставлены диагнозы – детский церебральный паралич и шунтированная гидроцефалия. Также его недееспособность признана судом.

Женщина обнаружила повестку 25 февраля. При этом, по ее словам, 19 февраля она выписала сына с адреса, на который пришло письмо.

Это просто верх цинизма! Ребенок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! Где они только берут данные?!заявила мама подростка.