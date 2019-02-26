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Прокуратура начала проверку в связи с проблемами водоснабжения в поселке Буланаш
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Water 2057924 960 720

Прокуратура начала проверку в связи с проблемами водоснабжения в поселке Буланаш

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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