Прокуратура начала проверку в связи с проблемами водоснабжения в поселке Буланаш
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В поселке Буланаш Артемовского района прокуратура проводит проверку в связи с коммунальной аварией, в результате которой без холодной воды остались более 500 человек. Авария произошла из-за изношенности инженерных сетей.
Коммунальная авария произошла 20 февраля. Жители поселка лишились воды на три дня. В ходе проверки было установлено, что прорыв случился из-за изношенности инженерных сетей и локальные прорывы, которые происходили с 16 по 18 февраля.
Прокуратура внесла представление на имя главы администрации Артемовского ГО для устранения нарушений в сфере ЖКХ. Кроме того, входе дальнейшей проверки будет дана правовая оценка даст правовую оценку соблюдению организациями комплекса требований законодательства о водоснабжении и водоотведении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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