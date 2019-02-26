Прокуроры составили тагильчанам коллективное заявление на пересмотр мусорных тарифов

Владимир Мартынов и Денис Исаков, руководители Ленинской и природоохранной прокуратур Нижнего Тагила, 26 февраля провели совместный с администрацией города приём граждан по вопросам «мусорной реформы». Несогласных с новыми правилами вывоза мусора пришло около 50 человек.

Тагильчане и жители близлежащих сельских поселений попросили представителей ведомств разъяснить формирование тарифов на мусор. Например, бывший педагог отметила, что они самые высокие в стране.

Тагил реально рулит по всей России в сфере тарифов на мусор,заявила тагильчанка.

В ответ на многочисленные жалобы тагильчан Владимир Мартынов заявил, что это пересмотр тарифа не входит в компетенцию тагильских надзорных ведомств. С этим вопросом должны разбираться в областной прокуратуре.

Тарифы на вывоз ТКО утвердили в министерстве ЖКХ Свердловской области, которое не входит в зону ни природоохранной прокуратуры, ни Ленинской. Этот вопрос стоит адресовать областной прокуратуре,добавил Денис Исаков.

В итоге представители тагильских надзорных ведомств помогли собравшимся в написании коллективного заявления.

В свою очередь присутствовавший на собрании руководитель аппарата мэрии Андрей Ленда заверил собравшихся, что в настоящий момент при администрации города создаётся комиссия по пересмотру нормативов по вывозу мусора – именно на этих цифрах основывается расчёт по новому тарифу.

Норматив по количеству кубических метров был посчитан органами местного самоуправления в течение восьми месяцев 2018 года. Эти данные в обобщенном виде передавали в область. Сейчас создаётся комиссия по пересчёту количества производимого тагильчанами мусора – в неё войдут представители администрации, ТОСов, городской думы, главы сельских поселений и общественники,рассказал Андрей Ленда.

Слева направо: Андрей Ленда, Владимир Мартынов, Денис Исаков. Фото: TagilCity.ru

После того, как официальная часть собрания закончилась, тагильчане начали обращаться к прокурорам уже в частном порядке.

Встреча недовольных «мусорной реформой» с представителями надзорного ведомства состоялась по инициативе мэрии Нижнего Тагила, рассказал в беседе с корреспондентом корреспонденту TagilCity.ru Андрей Ленда.

Надеюсь, что сотрудники прокуратуры ответили на самые важные о острые вопросы тагильчан, добавил руководитель аппарата мэрии.