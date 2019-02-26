Прокуроры выслушают жалобы недовольных мусорной реформой тагильчан
Сегодня, 12:56ОбществоФото: TagilCity.ru
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26 февраля в 15:00 в здании администрации Нижнего Тагила состоится прием граждан по вопросам новой системы обращения с ТКО.
Сюжеты: Нижний Тагил
26 февраля в 15:00 в здании администрации Нижнего Тагила состоится прием граждан по вопросам новой системы обращения с ТКО.
Прием будут вести межрайонный природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков и прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. Тагильчане получат возможность высказать жалобы относительно мусорной реформы. Встретиться с прокурорами можно без предварительной записи, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, 23 февраля около 700 тагильчан собрались на митинг против мусорной реформы.
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