Свердловчанин стал заместителем прокурора Тюменской области
Сегодня, 20:10ОбществоФото: прокуратура Свердловской области
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Зампрокурора Тюменской области назначен Александр Чернышев, который занимал аналогичную должность в Свердловской области.
Свердловчанин сменил на посту Руфата Биктимерова.
В прокуратуре Александр Чернышев работает с 1989 года. В екатеринбургской прокуратуре занимал несколько должностей, с 2007 года Чернышев занимал пост заместителя прокурора Свердловской области, пишет «Наш город».
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