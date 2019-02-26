Таймер обратного отсчета до открытия школы №100 запущен на сайте Нижнего Тагила

Строительство школы на 1200 мест продолжается в Нижнем Тагиле. Проект реализуется по указу Президента РФ по переводу всех школ на односменный режим обучения.

На сайте города появилась информация о ходе реализации проекта, а также таймер обратного отсчета. Страница содержит фото- и видеоматериалы строительства.

Раздел о школе №100 будет постоянно пополнятся данными о выполнении намеченного графика ввода в эксплуатацию, формировании педколлектива и о наборе обучающихся, об этом сообщила начальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации города Алла Жернакова.

Фото: Официальный сайт администрации Нижнего Тагила