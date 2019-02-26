Таймер обратного отсчета до открытия школы №100 запущен на сайте Нижнего Тагила
На сайте Нижнего Тагила появился таймер обратного отсчета до открытия МАОУ СОШ №100, которая строится на Муринский прудах в Нижнем Тагиле.
Строительство школы на 1200 мест продолжается в Нижнем Тагиле. Проект реализуется по указу Президента РФ по переводу всех школ на односменный режим обучения.
На сайте города появилась информация о ходе реализации проекта, а также таймер обратного отсчета. Страница содержит фото- и видеоматериалы строительства.
Раздел о школе №100 будет постоянно пополнятся данными о выполнении намеченного графика ввода в эксплуатацию, формировании педколлектива и о наборе обучающихся, об этом сообщила начальник отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации города Алла Жернакова.
Напомним, что открытие школы намечено на 1 сентября 2019 года. В ближайшее время в строящемся образовательном учреждении установят веб-камеры, которые будут работать в круглосуточном режиме.