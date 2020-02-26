Беспрецедентные по емкости для России накопители "Лиотех" появились на Бурзянской СЭС
В Башкирии открылась Бурзянская солнечная электростанция (СЭС). Она является крупнейшей в стране СЭС с интегрированным накопителем энергии.
Мощность станции — 10 МВт, а емкость накопителя составляет рекордные для России 8 МВт/ч. Примечательно, что в проекте принимали участие три компании, которые поддержала "Роснано".
Промышленные накопители на Бурзянской СЭС полностью автоматизированы - система управления сама устанавливает режим наиболее эффективной работы. Вместе с тем она проверяет входящие данные, определяя самый оптимальный расход энергии. Это позволяет СЭС обеспечить бесперебойной подачей энергии весь Бурзянский район.
Фирма «Лиотех» (входит в портфель "Роснано") предоставила СЭС энергонакопители. Аккумуляторы компании уже применяются в энергоустановках в Забайкальском крае (емкостью 300 кВтч) и Республике Тыва (емкостью 250 и 460 кВтч). За счет этого компенсируется неравномерная выработка возобновляемой энергетики, храня избыток и задействуя его в максимальные нагрузки.
На СЭС в Башкирии «Лиотех», пишет mkset.ru, сотрудничал с компанией «Системы накопления энергии» (СНЭ), входящей в группу "Роснано". СНЭ создает промышленные системы энергонакопления, которые способны обеспечить предельные потребности в снабжении для масштабных предприятий и удаленных энергорайонов. Инвестподдержку СЭС оказала группа «Хевел» (создана при участии "Роснано"), производящая солнечные модули. Она является самой крупной интегрированной отечественной компанией, которая работает в отрасли солнечной энергетики.
Объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году, согласно текущим подсчетам, может составить $1,5-3 млрд, из которых около 50% придется на энергосектор.
Со слов председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса, в настоящее время в стране уже имеются кластеры возобновляемой энергетики и хранения энергии, способные эффективно дополнять друг друга. Пример — возведение Бурзянской СЭС. Для территорий, которые находятся в отдалении от центральной системы энергоснабжения, такие проекты являются возможностью сэкономить на дизеле, не беспокоясь о перебоях энергоснабжения.