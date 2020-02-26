Для проекта по сносу Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле ищут подрядчика

Поставщик должен произвести снос недостроенного здания. Согласно документации, объект незавершенного строительства готов на 68%.

Срок выполнения работ — 90 дней, из которых не более 48 дней даны для разработки проекта и 42 дня для получения положительного заключения государственной экспертизы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта.

Напомним, строительство детской многопрофильной больницы началось в 90-е годы на ГГМ на Черноисточинском шоссе. Стройка была заморожена в 1998 году из-за отсутствия финансирования. Затем долгострой передали в ведение области.