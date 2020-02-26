Для проекта по сносу Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле ищут подрядчика
Департамент государственных закупок Свердловской области ищет подрядчика для разработки проекта по демонтажу Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Стоимость контракта — 3,8 миллиона рублей.
Поставщик должен произвести снос недостроенного здания. Согласно документации, объект незавершенного строительства готов на 68%.
Срок выполнения работ — 90 дней, из которых не более 48 дней даны для разработки проекта и 42 дня для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта.
Напомним, строительство детской многопрофильной больницы началось в 90-е годы на ГГМ на Черноисточинском шоссе. Стройка была заморожена в 1998 году из-за отсутствия финансирования. Затем долгострой передали в ведение области.
Новое здание многопрофильной больницы планируется построить рядом с госпиталем Тетюхина на улице Мелентьева в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила. В декабре 2019 года департамент госзакупок Свердловской области во второй раз разместил аукцион на поиск подрядчика для разработки проекта и выполнения изыскательных работ. Победителем стала компания «Монолит» М» из Санкт-Петербурга, снизив начальную сумму контракта с 32 до 20,5 миллиона рублей.