Глава Росприроднадзора Светлана Радионова работает над ситуацией в Красноярске

Как сообщает regnum.ru, недавно был обновлен рейтинг городов с самым грязным воздухом. По версии Air Visual Красноярск оказался лидером этого антирейтинга. Ситуацию тут же подхватили СМИ, а после и общественность. Режим НМУ был введен на территории края на срок с 14 по 18 февраля. Ранее он действовал по три дня в январе и декабре, а также 24 часа в ноябре.

Во время встречи с журналистами Радионова отметила, что ситуация в Красноярске в разы серьезнее, чем в остальных городах, представленных в федеральной программе «Чистый воздух». Глава Росприроднадзора добавила, что в нынешнем законодательстве имеются свои недочеты, которые она планирует устранить и направить конкретные инициативы в Минприроды. Все предложения войдут в единый общий документ.

На данный момент ситуация остается неразрешенной. Специалисты отмечают, что найти сам источник проблемы достаточно непросто, так как на территории Красноярска работают многочисленные заводы, в числе которых алюминиевые, металлургические, угольные, автотранспортные и пр. Подчеркивается, что на некоторых заводах отказались давать комментарии по поводу сложившейся ситуации. Губернатор края лишь разводит руками и говорит, что дышит тем же самым воздухом, что и остальное население. Подчеркивается, что жители города все чаще и чаще стали жаловаться на недомогание и предлагают призвать к помощи медийных активистов, вплоть до Юрия Дудя и Греты Тунберг.

Также Светлана Радионова провела встречу с местными представителями общественности и экоактивистами. Ей рассказали, что главы предприятий, которые загрязняют воздух в городе, попросту не живут в самом Красноярске. Таким образом, у них нет никакого интереса в том, чтобы работать над улучшением экологии региона.

После встречи Радионовой с общественниками буря над городом немного стихла. В ходе переговоров с гражданами глава Росприроднадзора объяснила им, что население города не брошено, а проблема загрязнения воздуха в скором времени разрешится. Вероятным решением в данной ситуации может стать формирование предложения к промышленным предприятиям региона по установке анализаторов выбросов, а также фильтрующих систем.