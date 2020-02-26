Многодетные семьи из Нижнего Тагила смогут вернуть расходы на подключение к газу
Сегодня, 17:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Расходы на подключение к газовым сетям будут компенсироваться тагильским многодетным и неполным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 26 февраля, проект поддержали на заседании профильной комиссии по социальной политике в гордуме, а завтра его рассмотрят на заседании местного парламента.
На сегодняшний день при подключении к газовым сетям компании ГАЗЕКС нужно заплатить около 32 тысяч рублей. Также средства нужны на проект внутридомового газового оборудования и техническое оснащение. По итогу сумма расхода составит около 100 тысяч рублей.
В случае одобрения проекта депутатами гордумы за компенсациями можно будет обращаться с 1 апреля 2020 до января 2022 года.
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