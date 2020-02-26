Многодетные семьи из Нижнего Тагила смогут вернуть расходы на подключение к газу

Сегодня, 26 февраля, проект поддержали на заседании профильной комиссии по социальной политике в гордуме, а завтра его рассмотрят на заседании местного парламента.

На сегодняшний день при подключении к газовым сетям компании ГАЗЕКС нужно заплатить около 32 тысяч рублей. Также средства нужны на проект внутридомового газового оборудования и техническое оснащение. По итогу сумма расхода составит около 100 тысяч рублей.