На фасадах тагильских школ установят памятные доски в честь ветеранов ВОВ

Одна из них в скором времени появится на здании школы № 23 — в память об Александре Ветошкине, одном из руководителей образовательного учреждения. С 1943 и до окончания войны он сражался на фронте. Был награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени и орденом Красного знамени.