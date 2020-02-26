На фасадах тагильских школ установят памятные доски в честь ветеранов ВОВ
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на фасадах двух школ установят мемориальные доски в честь ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Одна из них в скором времени появится на здании школы № 23 — в память об Александре Ветошкине, одном из руководителей образовательного учреждения. С 1943 и до окончания войны он сражался на фронте. Был награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени и орденом Красного знамени.
Кроме того, в мэрии готовится постановление об установке на школе № 87 памятной доски в честь первого директора Анатолия Кайнова. Он также является ветераном ВОВ, награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалью за боевые заслуги.
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