На Урале Минобразования предупредило родителей школьников о вреде от концертов Элджея

В письмах говорится, что в своем творчестве Элджей пропагандирует употребление алкоголя, наркотиков и способствует формированию деструктивного поведения у подростков. Также Минобразования предупреждает, что концерты рэпера запланированы в Свердловской области в период с 8 марта по 18 апреля.

В департаменте информполитики рассказали, что данные предупреждения являются профилактикой по противодействию общественно опасных явлений. Также там сослались на лингвистическую экспертизу текстов песен Элджея, которая выявила угрозы физическому или нравственному здоровью подростков.