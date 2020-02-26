На Урале Минобразования предупредило родителей школьников о вреде от концертов Элджея
Сегодня, 23:23ОбществоФото: траница Элджея во «ВКонтакте»
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Министерство образования Свердловской области распространяет в школах письма, содержащие предупреждение для родителей о вреде песен Элджея, пишет znak.
В письмах говорится, что в своем творчестве Элджей пропагандирует употребление алкоголя, наркотиков и способствует формированию деструктивного поведения у подростков. Также Минобразования предупреждает, что концерты рэпера запланированы в Свердловской области в период с 8 марта по 18 апреля.
В департаменте информполитики рассказали, что данные предупреждения являются профилактикой по противодействию общественно опасных явлений. Также там сослались на лингвистическую экспертизу текстов песен Элджея, которая выявила угрозы физическому или нравственному здоровью подростков.
Ранее после жалоб депутата Андрея Зеленина концерт Элджея не состоялся в Челябинске. Организаторы не смогли найти площадку для выступления артиста.
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