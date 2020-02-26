«Почтовые технологии»: настоящее и будущее почты
«Почта России» продолжает трансформироваться из традиционного почтового оператора аналоговой эпохи в почтово-логистическую IT-компанию, реализуя поставленную ее руководством цель – стать цифровой мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов.
Естественно, что для компании, активно переводящей в цифру свои сервисы, необходимы центры компетенции, которые были бы способны разрабатывать востребованные клиентами продукты. Выполняет эти задачи дочерняя компания АО «Почта России» — «Почтовые технологии».
«Почтатех» представляет собой многофункциональная команда численностью 600 человек, которая и реализует масштабные задачи в сфере цифрового и технологического развития Почты. Об этом сообщает gazeta.ru.
Аутсорс в прошлом
Доля внешних разработок «Почты России» каких-то несколько лет назад могла достигать 95%. Таким образом, практически вся работа в области информационных технологий отдавалась на аутсорс.
На сегодняшний же день примерно половина всех задач в этой сфере реализуется на практики специалистами самой компании. Среди собственных наработок числятся платформы управления транспортом, складскими мощностями и адресный сервис.
В 2019 году штат компании удвоился. И это при том, что разработчики, как известно, крайне востребованы на рынке труда.
Опросы сотрудников демонстрируют, что людей привлекает в «Почту России» возможность решать масштабные задачи, а сервисы компании затрагивают миллионы клиентов. Только на одну услугу — получения посылок через мобильное приложение — подписались 27 млн человек за два года.
«Наши сотрудники видят, что когда сделали удобный сервис, то им сразу начинают пользоваться десятки и сотни тысяч клиентов, — говорит советник генерального директора «Почты России», директор «Почтовых технологий» Владимир Урбанский. — И ты можешь показать друзьям и знакомым, чем ты тут занимаешься».
Не только цифровизация, но и оптимизация
«Почтовые технологии» привлекают сотрудников, живущих не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране
Сейчас сотрудники «Почтатех» работают из более чем 10 российских городов.
«Почтовые технологии» выполняют задачи по оптимизации внутренней работы федерального почтового оператора. Их сфера ответственности теперь — не только разработка диджитал-услуг.
Развитие логистических процессов — один из главных приоритетов компании. Здесь разрабатываются платформы для управления сортировкой и транспортом, планирования маршрутов.
«В прошлом году мы научились управлять сортировочными машинами, – рассказывает Урбанский. — Мало кто их производит и разрабатывает программное обеспечение для управления. Мы разработали свою систему управления, которую будем устанавливать на все новые машины».
E-commerce — еще один фронт работ «Почтатеха»
Почта также предоставляет компаниям с рынка электронной коммерции целый набор услуг: от фулфилмента до доставки и оплаты посылок. Компании могут оформлять отправления и управлять потоками посылок онлайн, используя функции сервиса личного кабинета,
Именно таким образом работает уже каждый второй корпоративный клиент Почты.
Физическим лицам также предоставили возможность онлайн в мобильном приложении отправлять посылки, отслеживать, читать электронные заказные письма, оплачивать штрафы, вызывать курьера и делать множество других операций.
Воспользоваться сервисом отправки юридически значимой корреспонденции в электронном виде могут и госорганы, бизнес, а также частные лица, для чего был разработан сервис электронных заказных писем.
Происходит это так: почта получает от госорганов письма в электронном виде; тем, кто подписался на этот сервис доставляет их электронно, а для тех, кому невозможно доставить электронно, распечатывает на гибридных центрах печати и отправляет бумажную версию.
На данный момент уже почти каждое 10-е письмо доставляется электронно.
Урбанский прогнозирует, что численность работников «Почтовых технологий» в ближайший год может перевалить за тысячу.
«Почта России – большая структура, у нас ряд бизнес направлений, требующих технологического развития, цифровизация бизнеса проходит активную фазу, появляется ряд новых фокусов, как, например, создание международной логистической платформы. Конечно, под такую масштабную трансформацию нам нужны сильные специалисты с опытом из разных сфер», — говорит он.