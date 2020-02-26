«Почтовые технологии»: настоящее и будущее почты

Естественно, что для компании, активно переводящей в цифру свои сервисы, необходимы центры компетенции, которые были бы способны разрабатывать востребованные клиентами продукты. Выполняет эти задачи дочерняя компания АО «Почта России» — «Почтовые технологии».

«Почтатех» представляет собой многофункциональная команда численностью 600 человек, которая и реализует масштабные задачи в сфере цифрового и технологического развития Почты. Об этом сообщает gazeta.ru.

Аутсорс в прошлом

Доля внешних разработок «Почты России» каких-то несколько лет назад могла достигать 95%. Таким образом, практически вся работа в области информационных технологий отдавалась на аутсорс.

На сегодняшний же день примерно половина всех задач в этой сфере реализуется на практики специалистами самой компании. Среди собственных наработок числятся платформы управления транспортом, складскими мощностями и адресный сервис.

В 2019 году штат компании удвоился. И это при том, что разработчики, как известно, крайне востребованы на рынке труда.

Опросы сотрудников демонстрируют, что людей привлекает в «Почту России» возможность решать масштабные задачи, а сервисы компании затрагивают миллионы клиентов. Только на одну услугу — получения посылок через мобильное приложение — подписались 27 млн человек за два года.

«Наши сотрудники видят, что когда сделали удобный сервис, то им сразу начинают пользоваться десятки и сотни тысяч клиентов, — говорит советник генерального директора «Почты России», директор «Почтовых технологий» Владимир Урбанский. — И ты можешь показать друзьям и знакомым, чем ты тут занимаешься».

Не только цифровизация, но и оптимизация

«Почтовые технологии» привлекают сотрудников, живущих не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и по всей стране

Сейчас сотрудники «Почтатех» работают из более чем 10 российских городов.

«Почтовые технологии» выполняют задачи по оптимизации внутренней работы федерального почтового оператора. Их сфера ответственности теперь — не только разработка диджитал-услуг.

Развитие логистических процессов — один из главных приоритетов компании. Здесь разрабатываются платформы для управления сортировкой и транспортом, планирования маршрутов.

«В прошлом году мы научились управлять сортировочными машинами, – рассказывает Урбанский. — Мало кто их производит и разрабатывает программное обеспечение для управления. Мы разработали свою систему управления, которую будем устанавливать на все новые машины».

E-commerce — еще один фронт работ «Почтатеха»

Почта также предоставляет компаниям с рынка электронной коммерции целый набор услуг: от фулфилмента до доставки и оплаты посылок. Компании могут оформлять отправления и управлять потоками посылок онлайн, используя функции сервиса личного кабинета,

Именно таким образом работает уже каждый второй корпоративный клиент Почты.

Физическим лицам также предоставили возможность онлайн в мобильном приложении отправлять посылки, отслеживать, читать электронные заказные письма, оплачивать штрафы, вызывать курьера и делать множество других операций.

Воспользоваться сервисом отправки юридически значимой корреспонденции в электронном виде могут и госорганы, бизнес, а также частные лица, для чего был разработан сервис электронных заказных писем.

Происходит это так: почта получает от госорганов письма в электронном виде; тем, кто подписался на этот сервис доставляет их электронно, а для тех, кому невозможно доставить электронно, распечатывает на гибридных центрах печати и отправляет бумажную версию.

На данный момент уже почти каждое 10-е письмо доставляется электронно.

Урбанский прогнозирует, что численность работников «Почтовых технологий» в ближайший год может перевалить за тысячу.