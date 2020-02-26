Путина возмутило сообщение с призывом убивать детей сотрудников Росгвардии

Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? заявил глава государства.

Путин также затронул тему жалоб россиян на действия росгвардейцев на митингах. Президент заявил, что «просто так дубинкой никто никого не колотит». Глава государства подчеркнул, что на митингах граждане должны соблюдать действующее законодательство:

Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить,резюмировал Путин.