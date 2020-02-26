Роспотребнадзор назвал причину отравления тагильских спортсменов в Карпинске

Для определения источника отравления на пищеблоке столовой были взяты пробы пищи, а также смывы с рабочих поверхностей. Причиной заболевания шестерых спортсменов стала норовирусная инфекция.

Напомним, инцидент случился в минувшие праздничные выходные в Карпинске. Воспитанники спортивной колы из Нижнего Тагила почувствовали себя плохо на соревнованиях и были госпитализированы.