Роспотребнадзор назвал причину отравления тагильских спортсменов в Карпинске
Сегодня, 12:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Специалисты Роспотребнадзора повели проверку после отравления детей из Нижнего Тагила в Карпинске на спортивных соревнованиях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для определения источника отравления на пищеблоке столовой были взяты пробы пищи, а также смывы с рабочих поверхностей. Причиной заболевания шестерых спортсменов стала норовирусная инфекция.
Напомним, инцидент случился в минувшие праздничные выходные в Карпинске. Воспитанники спортивной колы из Нижнего Тагила почувствовали себя плохо на соревнованиях и были госпитализированы.
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