"Россети" взяли на баланс более 4 тысяч бесхозяйных энергообъектов в РФ

По словам Ливинского, в настоящее время проблема бесхозяйных сетей стоит остро перед электросетевым комплексом России. В России находится около 19 тысяч заброшенных линий электропередач и трансформаторных подстанций, не имеющих собственника. Об этом сообщают «Новые известия».

«Россети» берут на баланс подобные энергетические объекты и модернизируют их, делают их современными и надежными. С 2017 года энергохолдинг оборудовал более четырех тысяч бесхозяйных ЛЭП и подстанций.

Ливинский призвал руководителей муниципалитетов выявлять бесхозяйные энергообъекты и принимать их в собственность, чтобы потом местные дочерние компании «Россетей» ставили их на баланс.

Благодаря таким мерам удастся обеспечить безопасность эксплуатации и предупредить несчастные случаи, которые могут произойти при нахождении людей рядом с бесхозными линиями и подстанциями, отметил Ливинский. Он добавил, что таким образом удастся гарантировать надежность электроснабжения потребителей.