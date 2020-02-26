"Россети" взяли на баланс более 4 тысяч бесхозяйных энергообъектов в РФ
Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский посетил Тверскую область, где пообщался с жителями города Кимры, в дома которых поступает электричество через бесхозяйную трансформаторную станцию.
По словам Ливинского, в настоящее время проблема бесхозяйных сетей стоит остро перед электросетевым комплексом России. В России находится около 19 тысяч заброшенных линий электропередач и трансформаторных подстанций, не имеющих собственника. Об этом сообщают «Новые известия».
«Россети» берут на баланс подобные энергетические объекты и модернизируют их, делают их современными и надежными. С 2017 года энергохолдинг оборудовал более четырех тысяч бесхозяйных ЛЭП и подстанций.
Ливинский призвал руководителей муниципалитетов выявлять бесхозяйные энергообъекты и принимать их в собственность, чтобы потом местные дочерние компании «Россетей» ставили их на баланс.
Благодаря таким мерам удастся обеспечить безопасность эксплуатации и предупредить несчастные случаи, которые могут произойти при нахождении людей рядом с бесхозными линиями и подстанциями, отметил Ливинский. Он добавил, что таким образом удастся гарантировать надежность электроснабжения потребителей.
Группа компаний «Россети» обслуживает электросетевой комплекс России, который является одним из самых крупных в мире. На балансе холдинга находится более 2,3 миллиона ЛЭП и свыше 507 тысяч подстанций, общая трансформаторная мощность которых составляет 792 ГВА. В 2019 году холдинг обеспечил потребителям поставку значительного объема электроэнергии - 762 миллиарда кВт/ч. На 35 дочерних предприятиях группы трудятся 220 тысяч специалистов.