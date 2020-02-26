С 1 марта Россия прекратит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет штаб по предупреждению распространения коронавируса, заявила, что единственным исключением станут рейсы «Аэрофлота». Чартеры будут привозить в Москву всех россиян, пожелавших вернуться на родину из Южной Кореи. Также Голикова отметила, что для прибывших организуют прохождение через отдельный терминал.