Тагильским рыбакам напомнили о безопасности на льду
Сегодня, 18:52ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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В преддверии весны тагильские спасатели провели профилактический рейд, в ходе которого напомнили рыбакам об опасностях на льду, сообщает пресс-служба мэрии.
Специалисты «Центра защиты населения» и сотрудники МЧС выдали любителям зимней рыбалки памятки по безопасности на льду, рассказали о способах выбраться из воды, если провалился под лед, а также напомнили телефоны спасательных служб.
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