В Екатеринбурге уничтожили 775 килограмм «санкционных» продуктов
Сегодня, 20:18ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге сотрудники региональной транспортной прокуратуры и местного управления ФСБ России обнаружили «санкционные» продукты и уничтожили их. Общий вес составил 775 килограмм, сообщает «Федерал Пресс».
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Продукция была обнаружена 26 февраля. Ведомствами проводились контрольные мероприятия на овощной базе. На нескольких складах были обнаружены незаконно ввезенные в Россию яблоки, груши, гранаты и шампиньоны. На продукции отсутствовала маркировка и документация. Вся она была изъята и раздавлена на полигоне бытовых отходов.
Контрольные рейды проводятся регулярно. В прошлом году на Среднем Урале ведомства изъяли и уничтожили 200 килограмм яблок и груш. Лица, продающие фрукты без документов и маркировки, получили наказание в виде штрафа.
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