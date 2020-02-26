В Екатеринбурге уничтожили 775 килограмм «санкционных» продуктов

Продукция была обнаружена 26 февраля. Ведомствами проводились контрольные мероприятия на овощной базе. На нескольких складах были обнаружены незаконно ввезенные в Россию яблоки, груши, гранаты и шампиньоны. На продукции отсутствовала маркировка и документация. Вся она была изъята и раздавлена на полигоне бытовых отходов.