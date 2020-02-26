В Екатеринбурге за 35 миллионов рублей продают базу отдыха возле озера Шарташ
Сегодня, 18:00ОбществоФото: N1.RU
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В Екатеринбурге база отдыха «Избушки», находящаяся на берегу озера Шарташ, продается за 35 миллионов рублей. Объявление размещено на портале N1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам продавца, территория базы благодаря существующему проекту благоустройства может стать одним из основных мест отдыха горожан. При этом трафик гостей приумножит бизнес и вложения в него.
Также в объявлении сказано, что сейчас участок находится в долгосрочной аренде на 49 лет, а предложение подойдет для инвесторов, которые хотят получать стабильный доход.
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