В Екатеринбурге за 35 миллионов рублей продают базу отдыха возле озера Шарташ

По словам продавца, территория базы благодаря существующему проекту благоустройства может стать одним из основных мест отдыха горожан. При этом трафик гостей приумножит бизнес и вложения в него.

Также в объявлении сказано, что сейчас участок находится в долгосрочной аренде на 49 лет, а предложение подойдет для инвесторов, которые хотят получать стабильный доход.