В Нижнем Тагиле директору ГДДЮТ объявлен выговор после проверки Счетной палаты
В Нижнем Тагиле директор ГДДЮТ Оксана Михневич привлечена к дисциплинарной ответственности после найденных Счетной палатой нарушений, пишет АН «Между строк».
26 февраля на заседании комиссии по социальной политике начальник управления образования Татьяна Удинцева рассказала, что после проверки прокуратура завела дела об административных правонарушениях в отношении директора и замдиректора учреждения. По решению прокуратуры, замдиректор оштрафован на 10 тысяч рублей. Директору дворца объявлен выговор.
Также Удинцева пояснила, что после проверки Счетной палаты разработали план по устранению выявленных нарушений. В него включили 30 пунктов.
Напомним, что в 2019 году директор ГДДЮТ подала жалобу на одного из инспекторов Счетной палаты Нижнего Тагила. Кроме того, в январе 2020 года Дворец подал заявление в Арбитражный суд с требованием признать незаконным представление контролирующего органа.
При проверке ГДДЮТ Счетная палата выявила 36 нарушений, среди которых нарушения в бухгалтерском учете неэффективное расходование бюджетных средств, нарушения в области страхования муниципального имущества, а также нарушения, касающиеся завышения показателей муниципального задания.