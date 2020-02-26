В Нижнем Тагиле директору ГДДЮТ объявлен выговор после проверки Счетной палаты

26 февраля на заседании комиссии по социальной политике начальник управления образования Татьяна Удинцева рассказала, что после проверки прокуратура завела дела об административных правонарушениях в отношении директора и замдиректора учреждения. По решению прокуратуры, замдиректор оштрафован на 10 тысяч рублей. Директору дворца объявлен выговор.

Также Удинцева пояснила, что после проверки Счетной палаты разработали план по устранению выявленных нарушений. В него включили 30 пунктов.

Напомним, что в 2019 году директор ГДДЮТ подала жалобу на одного из инспекторов Счетной палаты Нижнего Тагила. Кроме того, в январе 2020 года Дворец подал заявление в Арбитражный суд с требованием признать незаконным представление контролирующего органа.