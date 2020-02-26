В Союзе женщин России ответили свердловскому депутату про женщин-полицейских в юбке

Председатель подчеркнула, что мнение о том, что женщина может только рожать — типично для мужчин.

Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Если женщина захотела пойти в полицию, то пусть попробует пройти тот отбор, который сегодня осуществляется. Служить не так легко, особенно в окружении мужчин,говорит Лахова.

В пример она привела времена ВОВ, когда женщины шли на фронт и были разведчицами, зенитчицами, летчицами.