В Союзе женщин России ответили свердловскому депутату про женщин-полицейских в юбке
Сегодня, 11:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в эфире радиостанции «Говорит Москва» ответила на слова депутата Гордумы Екатеринбурга Игоря Володина.
Сюжеты: Екатеринбург
Председатель подчеркнула, что мнение о том, что женщина может только рожать — типично для мужчин.
Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. Если женщина захотела пойти в полицию, то пусть попробует пройти тот отбор, который сегодня осуществляется. Служить не так легко, особенно в окружении мужчин,говорит Лахова.
В пример она привела времена ВОВ, когда женщины шли на фронт и были разведчицами, зенитчицами, летчицами.
Напомним, председатель Гордумы Игорь Володин во время доклада врио начальника УМВД по Екатеринбургу Андрея Швыдченко усомнился в эффективности работы женщин в МВД.
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