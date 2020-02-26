Заксобрание Свердловской области в 16-й раз отклонило законопроект о «Детях войны»

Лидер коммунистической ячейки Александр Ивачев предложил выплатить по 7,5 тысяч рублей свердловчанам, которые родились в период с 22 июля 1938 года по 4 сентября 1945 года. Именно в этот период времени, по его словам, в регионе было введено чрезвычайное положение в связи с военными действиями.

Ивачев сказал, что Правительство находит отговорки для принятия законопроекта, также, по его мнению, Заксобрание издевается над данной категорией граждан.

Мы слышим что нет денег. Но деньги на Универсиаду, которая загоняет область в долги, есть. Есть девять миллиардов на конгресс-холл и деньги на шикарную жизнь руководства «Титановой долины». Но на детей войны нет, заявил Ивачев.

Для принятия закона необходимо 2 млрд рублей. Ивачев предложил продать Ельцин Центр для получения нужной суммы.