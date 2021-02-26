85% новогодних миллионеров «Русского лото» уже обратились за выигрышами

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января в прямом эфире НТВ, в стране появился 581 лотерейный миллионер, 495 из которых на сегодняшний день уже обратились за выигрышем.

В праздничном тираже «Русского лото» впервые в истории государственных лотерей была разыграна тысяча призов по одному миллиону рублей. Данный вариант распределения части призового фонда – миллиарда рублей – выиграл во всенародном голосовании. Это уникальный случай в российской и мировой лотерейной истории, когда судьбу главного приза определили сами участники путем голосования. Самые активные регионы, в которых новогодние миллионеры оперативно обращаются за выигрышами, это – Татарстан, Ханты-Мансийск, Владимирская, Ростовская, Свердловская и Воронежская области, а также Пермский и Ставропольский края. В данных регионах уровень обращения за выигрышами составляет 98%. А вот новоявленные лотерейные миллионеры из Краснодара, Красноярска, Челябинска, Новосибирской, Томской, Рязанской и Удмуртской областей не спешат за своими выигрышами, так же, как и жители Московского региона и Санкт-Петербурга. Здесь уровень обращения за выигрышами составляет 50% – 60%. «Наибольший процент обратившихся новоявленных миллионеров пришелся на первые две декады января. В целом это обычная ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже позже. Когда мы интересуемся у победителей, почему они обращаются не сразу, то самые популярные причины это: выбирали способ оформления — отправка документов по почте или личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Также среди распространенных ответов, случаи, когда победители вспоминали о билетах не сразу. Поэтому мы призываем участников новогоднего розыгрыша «Русского лото» не затягивать и проверить свои билеты. Впрочем, у победителей еще есть время: за выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине – еще в течение трех лет. После чего невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет Российской Федерации», - говорит операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович. Все лотереи в России с 2014 года – государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором Федеральной налоговой службы и на основании Распоряжений Правительства РФ в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на эти цели на конец 2020 года составил около 15 млрд руб. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности на конец 2020 года превысил 29 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 000 000 рублей, приблизилось к 6000. В среднем ежемесячно разыгрывается около 3 млрд руб. призовых, каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 000 билетов. Совокупный объем разыгранных выигрышей в лотереях к началу 2021 года превысил 130 млрд руб., за 2020 год общая сумма разыгранных выигрышей превысила 30 млрд руб.

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