Автобусы без кондукторов и военные в городе. Итоги дня в Свердловской области

Стало известно, что из-за массового ДТП, которое произошло в Екатеринбурге 25 февраля, в больнице оказалось четыре человека, у одного из них проломлен череп. Установлено, что водитель автомобиля Subaru на перекрестке пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автомобилем «ГАЗель», который отбросило на Lada, Opel и Kia. По информации ГИБДД, водитель Subaru уже два раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Отмечается, что у него имелись признаки опьянения алкоголем.