Что изменилось в Белгородской области за 100 дней управления Гладковым

Издание bel.ru сообщает, что Гладков за сто дней управления областью внес много полезных и эффективных изменений. В том числе он стал первым чиновником, который открыто общается с жителями. Для этого глава Белгородской области завел аккаунт в социальной сети «Инстаграм», где стал ежедневно публиковать видеообращения и рассказывать о запланированных событиях, в том числе рабочих встречах и поездках. Он всегда читает комментарии под своими публикациями и лично отвечает на вопросы жителей.