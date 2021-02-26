Что изменилось в Белгородской области за 100 дней управления Гладковым

Издание bel.ru сообщает, что Гладков за сто дней управления областью внес много полезных и эффективных изменений. В том числе он стал первым чиновником, который открыто общается с жителями. Для этого глава Белгородской области завел аккаунт в социальной сети «Инстаграм», где стал ежедневно публиковать видеообращения и рассказывать о запланированных событиях, в том числе рабочих встречах и поездках. Он всегда читает комментарии под своими публикациями и лично отвечает на вопросы жителей.
По примеру Гладкова аккаунты в соцсетях завели руководители департаментов и управлений, городских округов и районов. Они также общаются с жителями, отвечают на вопросы, причем не только на своих страницах, но и под публикациями врио губернатора Белгородской области. Причем отреагировать на обращения граждан чиновники должны не позднее, чем через 24 часа.
После оценки эффективности общения с гражданами через «Инстаграм» Гладков решил увеличить каналы коммуникаций и зарегистрировался в популярных социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в мессенджере «Телеграм».
За сто дней управления регионом Гладков провел три прямые линии и организовал семь встреч с гражданами. Он внедрил еще одно нововведение — начал проверять качество работы чиновников. Глава Белгородской области лично звонит жителям, которые обращались к чиновникам с проблемой или вопросом, чтобы поинтересоваться, была ли оказана помощь.
Также по инициативе Вячеслава Гладкова в регионе произошли кадровые изменения.
Так, на пост главы депздрава был назначен бывший главврач областной детской больницы Андрей Иконников. За соцзащиту и сферу труда в Белгородской области теперь отвечает Елена Батанова, которая уже руководила социальным блоком. Департаментом внутренней политики стал управлять Алексей Папченя — профессиональный медиаменеджер. Первым заместителем губернатора, отвечающим за цифровизацию, стал Евгений Мирошников.
Кроме этого, Гладков смог добиться расположения и поддержки федерального центра. С момента его назначения на должность главы Белгородской области в региональный бюджет из Москвы поступило порядка двух миллиардов рублей. Также федеральный центр поддержал проекты по расселению аварийных домов, ремонту автотрассы и драматического театра.
Вячеслав Гладков за сто дней управления ввел еще несколько полезных нововведений. Так, в дошкольных учреждениях запустили проект по формированию у воспитанников IТ-навыков, усовершенствовали электронный рецепт и перешли на электронный документооборот. Кроме этого, из регионального бюджета выделили средства на развитие микрорайонов индивидуального жилищного строительства и повышение качества питьевой воды. Также по инициативе врио губернатора в регионе построят несколько новых ФАПов и офис семейного врача.
Необходимо отметить, что Вячеслав Гладков старается изучить и решить проблемы всех муниципалитетов. Для микрорайона Южный Губкинского городского округа он предложил решение вопроса с теплоснабжением, для Валуйского — инициировал строительство моста через Оскол. Для Белгорода по его поручению разработают эскизный проект по реконструкции набережной Везелки в районе БелГУ и завершат оснащение детского сада на улице Есенина до 1 мая.