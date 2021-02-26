Евгений Куйвашев отказался переводить тагильских школьников на пятидневку

По словам родителей, ежедневно у детей бывает по семь-восемь уроков, также теперь они должны учиться в один из выходных дней.
Пожалуйста, прошу, примите меры. Дайте детям отдохнуть,попросили родители.
Евгений Куйвашев ответил, что до лета школьники будут продолжать учиться шесть дней в неделю, но тагильчане могут попробовать инициировать переход на пятидневную неделю в следующем учебном году.
Конечно, учеба — большой труд, а этот учебный год вообще был непростым из-за пандемии,написал губернатор на своей личной странице в Instagram.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев вновь отложил отмену масочного режима в Свердловской области. Он предложил вернуться к этому вопросу после проведения прививочной кампании.