Евгений Куйвашев отказался переводить тагильских школьников на пятидневку

Евгений Куйвашев отказался переводить тагильских школьников на пятидневку

Сегодня, 22:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Родители учащихся школы № 75/42 попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отметить учебу по субботам, но получили отказ.

По словам родителей, ежедневно у детей бывает по семь-восемь уроков, также теперь они должны учиться в один из выходных дней.

Пожалуйста, прошу, примите меры. Дайте детям отдохнуть,попросили родители.

Евгений Куйвашев ответил, что до лета школьники будут продолжать учиться шесть дней в неделю, но тагильчане могут попробовать инициировать переход на пятидневную неделю в следующем учебном году.

Конечно, учеба — большой труд, а этот учебный год вообще был непростым из-за пандемии,написал губернатор на своей личной странице в Instagram.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев вновь отложил отмену масочного режима в Свердловской области. Он предложил вернуться к этому вопросу после проведения прививочной кампании.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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