Главные мероприятия 180-летия тагильского музея «Горнозаводской Урал» пройдут осенью

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Выяснилось, что точная дата основания музея в 1841 году неизвестна, поэтому мероприятия начались с начала года, сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Эдуард Россель предложил утвердить центральным днем празднования музея Нижнего Тагила именно восьмое октября.
Редкий музей может похвастаться 180-летней историей и такой богатой коллекцией редких экспонатов. Гости со всей России и из-за рубежа смогут увидеть уникальное достояние, связанное со становлением металлургии в России,рассказал Эдуард Россель.
Юбилейный год музея станет генеральной репетицией к 300-летию Нижнего Тагила.
Напомним, музей «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле может лишиться части коллекции, так как к 2025 году все российские музеи должны оцифровать 100% экспонатов.