Главные мероприятия 180-летия тагильского музея «Горнозаводской Урал» пройдут осенью

Мероприятия, посвященные 180-летию тагильского музея «Горнозаводской Урал», пройдут в октябре 2021 года. Данное решение было принято на совещании под председательством сенатора Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области Эдуарда Росселя.

Выяснилось, что точная дата основания музея в 1841 году неизвестна, поэтому мероприятия начались с начала года, сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Эдуард Россель предложил утвердить центральным днем празднования музея Нижнего Тагила именно восьмое октября. Редкий музей может похвастаться 180-летней историей и такой богатой коллекцией редких экспонатов. Гости со всей России и из-за рубежа смогут увидеть уникальное достояние, связанное со становлением металлургии в России,рассказал Эдуард Россель. Юбилейный год музея станет генеральной репетицией к 300-летию Нижнего Тагила. Напомним, музей «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле может лишиться части коллекции, так как к 2025 году все российские музеи должны оцифровать 100% экспонатов. Тагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» может лишиться коллекции

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