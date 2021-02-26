Группа для контроля питания в школьных столовых начала работать в Нижнем Тагиле

Группа для контроля питания в школьных столовых начала работать в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Для того, чтобы обеспечивать школьников качественным горячим питанием, в Нижнем Тагиле была создана специальная группа, сообщает пресс-служба администрации города.

В группу входят специалисты управления образования, управления промышленной политики и развития предпринимательства, финансового управления и представители родительской общественности.

Данная группа устраивает рейды в тагильских школах каждые два-три месяца. В процессе проверок внимание обращается на соответствие блюд оглашенному меню, температуру и вес блюд на накрытых столах и состояние обеденных залов, столов и столовых приборов. Члены группы оценивают условия, которые позволяют несовершеннолетним понимать правила приема пищи.

Также для того, чтобы осуществлять ежегодный контроль, в каждой школе была создана бракеражная комиссия. В нее входят медицинский работник, работник пищеблока, представители администрации и родительских комитетов. Перед тем, как столовая откроется, комиссия проверяет качество блюд, выход готовой продукции и соответствие меню в столовой. Отмечается, что все замечания и пожелания фиксируются в книге отзывов и предложений.

Горячее питание детей в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению,подчеркнула заместитель начальника управления образования Татьяна Гура.

Напомним, в ноябре 2020 года столовую школы № 3 в Туринске оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за выпечки, у которой истек срок годности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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