Группа для контроля питания в школьных столовых начала работать в Нижнем Тагиле

В группу входят специалисты управления образования, управления промышленной политики и развития предпринимательства, финансового управления и представители родительской общественности.
Данная группа устраивает рейды в тагильских школах каждые два-три месяца. В процессе проверок внимание обращается на соответствие блюд оглашенному меню, температуру и вес блюд на накрытых столах и состояние обеденных залов, столов и столовых приборов. Члены группы оценивают условия, которые позволяют несовершеннолетним понимать правила приема пищи.
Также для того, чтобы осуществлять ежегодный контроль, в каждой школе была создана бракеражная комиссия. В нее входят медицинский работник, работник пищеблока, представители администрации и родительских комитетов. Перед тем, как столовая откроется, комиссия проверяет качество блюд, выход готовой продукции и соответствие меню в столовой. Отмечается, что все замечания и пожелания фиксируются в книге отзывов и предложений.
Горячее питание детей в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению,подчеркнула заместитель начальника управления образования Татьяна Гура.
Напомним, в ноябре 2020 года столовую школы № 3 в Туринске оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за выпечки, у которой истек срок годности.