Группа для контроля питания в школьных столовых начала работать в Нижнем Тагиле

Также для того, чтобы осуществлять ежегодный контроль, в каждой школе была создана бракеражная комиссия. В нее входят медицинский работник, работник пищеблока, представители администрации и родительских комитетов. Перед тем, как столовая откроется, комиссия проверяет качество блюд, выход готовой продукции и соответствие меню в столовой. Отмечается, что все замечания и пожелания фиксируются в книге отзывов и предложений.