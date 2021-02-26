Прокуратура обязала главврача больницы в Сысерти вернуть долг медикам

Спустя три месяца в Сысерти разрешился конфликт главного врача и коллектива медучреждения. Врачи, работающие в «красной» зоне, в феврале к обычной зарплате получили по три оклада.

В начале месяца главврач утроил собрание со всеми заведующими и, по словам медиков, заявил, что вернет деньги «по доброй воле». Через неделю в прокуратуре нам сообщили, что они все-таки обязали главврача выплатить деньги. Доброй воли тут было минимум,рассказали медики изданию Е1. Сотрудники получили деньги в полном объеме. Врачи подчеркнули, что после конфликта они ощущают напряжение в стенах больницы, поскольку у персонала осталось ощущение, что их обманули. Также администрация дистанцировалась от коллектива. Они заняли позицию враждебного нейтралитета, мы им не гадим — и они нам,рассказали медики. В оперштабе Свердловской области подтвердили, что вопрос с некорректным начислением зарплат был разрешен. Напомним, в декабре 2020 года прокуратура организовала проверку в больнице Сысерти, где 72 сотрудника пожаловались на значительное сокращение заработной платы. На Урале прокуратура проверила больницу после жалоб врачей на снижение зарплаты

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