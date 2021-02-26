В начале месяца главврач утроил собрание со всеми заведующими и, по словам медиков, заявил, что вернет деньги «по доброй воле».
Через неделю в прокуратуре нам сообщили, что они все-таки обязали главврача выплатить деньги. Доброй воли тут было минимум,рассказали медики изданию Е1.
Сотрудники получили деньги в полном объеме. Врачи подчеркнули, что после конфликта они ощущают напряжение в стенах больницы, поскольку у персонала осталось ощущение, что их обманули. Также администрация дистанцировалась от коллектива.
Они заняли позицию враждебного нейтралитета, мы им не гадим — и они нам,рассказали медики.
В оперштабе Свердловской области подтвердили, что вопрос с некорректным начислением зарплат был разрешен.
Напомним, в декабре 2020 года прокуратура организовала проверку в больнице Сысерти, где 72 сотрудника пожаловались на значительное сокращение заработной платы.