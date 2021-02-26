Нарушители антиковидных мер получили штрафов на 114 миллионов рублей

На 114 миллионов рублей оштрафованы нарушители антиковидного режима в Свердловской области. Число привлеченных к ответственности граждан составляет более 45 тысяч человек.

Постановления выносились по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Обжаловано было всего 550 таких постановлений. Кроме того, в прошлом году 38 жителей региона были госпитализированы или отправлены в обсерваторы в принудительном порядке. Более 200 юридических лиц остановили свою деятельность из-за нарушения антиковидного законодательства.

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