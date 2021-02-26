Найден пропавший в Екатеринбурге бизнесмен из Перми Алексей Быков

Найден пропавший в Екатеринбурге бизнесмен из Перми Алексей Быков

Сегодня, 21:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Бизнесмен из Перми, который пропал в Екатеринбурге, был найден живым.

В день, когда жена Алексея Быкова объявила о пропаже супруга, камеры зафиксировали пребывание мужчины на территории Ростова-на-Дону и Волгограда, сообщает Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых.

Снимки с камер наблюдения полиция предоставила супруге, и та опознала своего любимого,отметил Горелых.

Как стало известно, бизнесмен самостоятельно связался с супругой и покритиковал ее за то, что женщина обратилась к сотрудникам полиции. По словам Быкова, он в порядке, поэтому поисковые мероприятия в Свердловской области были отменены.

Напомним, 11 февраля предприниматель приехал в Челябинскую область для деловых переговоров. 13 февраля он выехал из Миасса и перестал выходить на связь. Его автомобиль Mitsubishi ASX последний раз был замечен в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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