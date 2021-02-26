Нейросеть ВК поможет пабликам бороться с угрозами в комментариях

«ВКонтакте миллионы сообществ по интересам — от групп фанатов сериалов до клубов любителей вышивания крестиком, от страниц международных брендов до пабликов с абстрактными мемами. В каждом из них разная атмосфера и свои принципы общения в рамках общих правил VK. Мы хотим дать администраторам возможность сделать среду в их сообществах более доброжелательной: подписчики смогут вести конструктивный диалог и не бояться получить жестокий комментарий в ответ. Наша модерация за считаные минуты реагирует на обращения пользователей, а с помощью фильтра враждебных высказываний это время будет сведено до минимума — прямые угрозы удалятся мгновенно».