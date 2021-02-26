Новая детская поликлиника появится в Березовском

Новая детская поликлиника появится в Березовском

Сегодня, 20:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Новую детскую поликлинику построят в Березовском. В 2021 году местные власти планируют получить проект медучреждения.

На данный момент городская поликлиника расположена на первом этаже пятиэтажного дома. При посещении клиники родители жалуются на тесноту и иные неудобства, сообщает Е1.

Поставлена задача на областном уровне в течение года выполнить проектирование детской поликлиники с количеством посещений 700 пациентов за смену,рассказал мэр Березовского Евгений Писцов.

На данный момент идет подготовка земельного участка и для того, чтобы сформировать техническое задание для проектировщиков, организовываются техусловия на подключение к сетям. После будет определен проектная организация. Следующими этапами станет экспертиза, заявка на финансирование и определение подрядчика, который займется строительством.

Участок, по словам мэра, будет расположен на территории Березовской ЦГБ. Сроки стройки озвучены не были.

Напомним, в Нижнем Тагиле был объявлен конкурс на поиск подрядчика на строительство полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса с участком компостирования.

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