Новая детская поликлиника появится в Березовском

На данный момент идет подготовка земельного участка и для того, чтобы сформировать техническое задание для проектировщиков, организовываются техусловия на подключение к сетям. После будет определен проектная организация. Следующими этапами станет экспертиза, заявка на финансирование и определение подрядчика, который займется строительством.