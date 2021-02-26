Одноклассники выпустят первый собственный сериал «Пять с плюсом» к 15-летию соцсети

«Мы уже более пяти лет развиваем смотрение длинного видео в ОК и на других ресурсах Mail.ru Group, видим рост аудитории и ее вовлеченности в такой контент. Шоу собственного производства получают в ОК миллионы просмотров еженедельно, пользователи активно участвуют в обсуждениях, делятся лучшими выпусками с друзьями и предлагают своих героев для шоу. Поэтому к 15-летию ОК мы решили пойти дальше и представить новый масштабный проект – собственный сериал. Нам хорошо знакомы тонкости взаимоотношения людей, так что именно эту тему мы решили рассмотреть в популярном жанре комедийного сериала. Рассчитываем, что сериал будет хорошо принят аудиторией, причем не только в ОК, но и за пределами соцсети», — рассказывает Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group.