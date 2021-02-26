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Полиция разыскивает подозреваемого в насилии над своей сожительницей тагильчанина

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила разыскивают мужчину, которого подозревают в насилии над своей сожительницей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивает Анисимова Михаила Ивановича. Мужчина 13.05.1974 года рождения проживает по улице Зои Космодемьянской, 15.

22 июня 2020 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями) и статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Ранее судимый подозреваемый совершил преступление в отношении своей сожительницы и, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от органов дознания.

Фото:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефону (3435)97-64-02 или на линию 102.

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Нижний Тагил
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